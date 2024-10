POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugen vom Gelände eines Autohauses

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Freitag, 18. Oktober 2024, 13:45 Uhr, bis Montag, 21. Oktober 2024, 7:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Baucontainer in dem neu entstehenden Gewerbegebiet an der Bundesstraße 437 (Schweier Straße). Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf ...

mehr