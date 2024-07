POL-NI: Rinteln - Zwei Fälle von Unfallflucht angezeigt

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag, den 4.7. zwischen 17:30 und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz von Mc Donalds an der Celler Straße in Nienburg ereignete. Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich bei Ein- oder Ausfahren in eine Parklücke den VW Tiguan eines 31-Jährigen aus Nienburg. Der Schaden wird auf einen unteren 4-stelligen Betrag ...

