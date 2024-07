Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw vermutlich unter Drogeneinfluss gefahren

Nienstädt (ots)

(ma)

Am heutigen Donnerstag ist gegen 02.55 Uhr ein 21jähriger Pkw-Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück auf der Mindener Straße in Nienstädt in eine Verkehrskontrolle geraten, weil der Autofahrer sein Fernlicht nicht abblendete, den Fahrtrichtungsanzeiger nicht nutzte und mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr.

Die Beamten bemerkten bei dem Fahrer des Pkw Ford zudem körperliche Anzeichen, die auf eine wahrscheinliche Drogenbeeinflussung hindeuteten.

Der 21jährige lehnte einen Drogenvortest ab. Daraufhin ist dem Mann aus Rheda-Wiedenbrück eine Blutprobe entnommen worden.

