POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich am Donnerstag, den 4.7. zwischen 16:40 und 16:45 Uhr auf dem Parkplatz von Rewe an der Jahnstraße in Stadthagen ereignete. Der 25-jährige Geschädigte aus Stadthagen parkte seinen schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz um kurz ein Getränk zu kaufen. Kurz darauf stellte er Beschädigungen in Form von diversen Lackkratzern rund ...

mehr