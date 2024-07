Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich am Donnerstag, den 4.7. zwischen 16:40 und 16:45 Uhr auf dem Parkplatz von Rewe an der Jahnstraße in Stadthagen ereignete.

Der 25-jährige Geschädigte aus Stadthagen parkte seinen schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz um kurz ein Getränk zu kaufen.

Kurz darauf stellte er Beschädigungen in Form von diversen Lackkratzern rund um sein Fahrzeug fest.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell