POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Familiäre Auseinandersetzung auf offener Straße in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Nach einer Auseinandersetzung auf offener Straße in Wildeshausen hat die Polizei Ermittlungen gegen Angehörige einer Familie eingeleitet.

Ein Zeuge verständigte am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 21:15 Uhr, die Polizei, nachdem er erst laute Rufe und Geschrei hörte und beim Blick aus dem Fenster zwei Männer und eine Frau sah, die auf der Ahlhorner Straße, Ecke "An der Bahn", körperlich aneinandergeraten waren. Die Situation beruhigte sich für einen kurzen Moment, ehe weitere Personen hinzukamen und schließlich sechs Personen aufeinander einschlugen. Wenige Sekunden nach dieser Eskalation traf der erste Streifenwagen der Polizei Wildeshausen ein und die Situation beruhigte sich. Die Einsatzkräfte konnten in emotional aufgeladener Atmosphäre in Erfahrung bringen, dass es sich bei den Kontrahenten um zwei Parteien einer Familie handelte. Auf der einen Seite war es ein 26-jähriger Mann mit seiner 47-jährigen Mutter und auf der anderen Seite ein 33-jähriger Verwandter der Frau, seine 38-jährige Lebensgefährtin und deren 40-jähriger Bruder. Eine weitere Frau, 56 Jahre alt, war in die Auseinandersetzung verwickelt. Ihre Verbindung zur oben genannten Gruppe und der Hintergrund der Auseinandersetzung konnten noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Gegen alle Personen sind Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen - weil gemeinschaftlich begangenen - Körperverletzung eingeleitet worden. Eine medizinische Behandlung der entstandenen Verletzungen war nicht erforderlich. Weil alle beteiligten Personen in Wildeshausen in unmittelbarer Nähe zueinander wohnen und während der Klärung des Sachverhaltes bereits wieder gegenseitige Provokationen zu vernehmen waren, wurden beide Parteien eindringlich zur Vernunft ermahnt.

