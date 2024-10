Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 23. Oktober 2024, 15:30 Uhr, durch einen Verkehrsunfall in Elsfleth entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 40-jähriger Mann aus Polen war mit einem Kleintransporter mit Anhänger auf der Straße Nordermoorer Hellmer in Richtung Eckfleth unterwegs und bog von hier nach rechts in die Straße "An der Stadthalle" ab. Dabei schwenkte der Anhänger in den Gegenverkehr aus. Trotz eines Ausweichmanövers eines 37-jährigen Taxifahrers aus Elsfleth kam es zu einer seitlichen Kollision.

Am Taxi entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste angefordert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell