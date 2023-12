POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Fernfahrerstammtisch

Spahnharrenstätte (ots) - Gestern zwischen 6.00 Uhr und 6.12 Uhr hat ein bislang Unbekannter die Heckscheibe eines in der Hofeinfahrt in der Straße Am Sportplatz geparkten grauen Opel Mokka beschädigt und diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr