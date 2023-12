Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrerin eines weißen VW gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstag, 30. November gegen 18.15 Uhr, befuhr ein weißer VW die Haselünner Straße, stadtauswärts in Lingen. In Höhe des Tulpenweg bog der Pkw nach rechts in diesen ein und übersah eine 16-Jährige mit ihrem Roller, welche den Radweg der Haselünner Straße, stadteinwärts, befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrerin des Rollers stürzte und leicht verletzt wurde. Die Fahrerin des Pkw stieg aus und unterhielt sich mit dieser. Da diese ihr gegenüber angibt, dass es ihr gut gehe, werden keine Personalien ausgetauscht. Erst später am Abend schmerzte ihr Arm. Die Fahrzeugführerin und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.

