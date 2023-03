Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versucher Einbruch in Apotheke, Zeugenaufruf

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:45 Uhr setzten unbekannte Täter an der Eingangstür einer Apotheke in der Lessingstraße ein Hebelwerkzeug an und beschädigten die Tür. Das Eindringen gelang den Tätern jedoch nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei zwei Männer als Zeugen, die sich mit einer großen Einkaufstüte in Tatortnähe aufgehalten hatten und bittet diese, sich zu melden.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell