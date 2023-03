Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Biemenhorster Weg;

Tatzeit: zwischen 09.03.2023, 19.00 Uhr, und 10.03.2023, 09.00 Uhr;

Eine Geldbörse und einen Werkzeugkoffer haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt aus einem geparkten Wagen gestohlen. Das Auto hatte am Biemenhorster Weg gestanden. Wie die Täter in den Pkw gelangt sind, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei appelliert erneut, keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell