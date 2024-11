Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Von der Fahrbahn abgekommen und auf die rechte Fahrzeugseite gekippt

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:40 kam es in Bad Salzuflen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein beteiligter Pkw von der Fahrbahn abkam und in der Folge auf der rechten Fahrzeugseite zum Endstand kam. Zur Unfallzeit befand sich eine 67-jährige aus Düsseldorf mit ihrem Pkw, Peugeot Cabrio auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Herforder Straße auf der rechten Fahrspur von insgesamt zwei Fahrspuren für eine Fahrtrichtung. Ein 67-Jähriger aus Bad Salzuflen befuhr mit seinem Pkw Audi die Bahnhofstraße in gleiche Richtung, jedoch in der linken Fahrspur. Aufgrund eines Rückstaus in der linken Fahrspur beabsichtigte der Audi-Fahrer die Fahrstreifen von links nach rechts zu wechseln. Hierbei übersah er die von rechts kommende Peugeot-Fahrerin und kollidierte mit ihrer linken Fahrzeugseite. Der Pkw Peugeot wurde durch den Zusammenstoß auf den Bordstein geschoben und kippte anschließend auf die rechte Fahrzeugseite. Der Pkw Audi stieß nach dem Zusammenstoß anschließend noch mit dem Pkw einer 53-jährigen Audi-Fahrerin zusammen. Die Beifahrerin des Peugeot sowie die Audi-Fahrerin wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Beide wurden mittels eines Krankenwagens in ein in der Nähe gelegenes Klinikum transportiert. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231/ 609-0.

