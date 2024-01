POL-MK: Nach Unfallflucht: Suche nach Pedelecfahrer

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Einbrecher beabsichtigten am Montagabend, gegen 19:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Naggenhuser Hof einzubrechen. Ein Bewohner des Hauses vernahm einen lauten Knall und sah zwei Personen auf seiner Terrasse stehen, die gerade im Begriff waren ein Fenster aufzuhebeln. Die beiden dunkel und mit Mützen gekleideten Personen flüchteten mit Taschenlampen in der Hand in Richtung Auf dem Nocken. ...

mehr