Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Bankmitarbeiter bringt Senior um vierstelligen Betrag/Einbruch in Einfamilienhaus

Iserlohn (ots)

Bereits am Freitag erhielt ein 71-Jähriger Iserlohner einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der Mann teilte ihm mit, dass er sein Online Banking neu verifizieren müsse. Nach mehreren persönlichen Nachfragen sollte der Senior dafür zunächst 15 Euro per Echtzeitüberweisung auf ein Konto überweisen. Der Aufforderung kam der Geschädigte nach. Der Betrüger sendete das Geld unmittelbar zurück. Zur angeblichen abschließenden Verifizierung sollte der 71-Jährigen nochmals einen niedrigen vierstelligen Betrag überweisen, der angeblich auch zurück gebucht werden sollte. Der Geschädigte zahlte nochmals. Dieses Mal wurde das Geld allerdings nicht zurück überwiesen. Der Senior erstattete am Montag Anzeige. Die Polizei warnt weiter vor solchen Telefonbetrügern. Werden sie misstrauisch, wenn Bankmitarbeiter, Rechtsanwälte oder Polizisten nach Geld fragen oder Geschäfte am Telefon abwickeln wollen. (schl)

Unbekannte brachen am Montag, gegen 19:55 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße ein. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie gewaltsam ein Fenster aufbrachen. Im Inneren durchwühlten sie anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Ein Anwohner bemerkte zwei schwarz gekleidete Personen, die durch eine Hecke in Richtung Am Dorfplatz flüchteten. Die Polizei konnte sie im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen. Weiterführende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/50290 entgegen. (schl)

