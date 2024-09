POL-DU: Alt-Hamborn: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Schild von Brücke auf Auto geworfen - Zeugensuche

Duisburg (ots) - Unter der Führung der Wasserschutzpolizei Bremen nahm die Wasserschutzpolizei NRW auch in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Aktionswoche Gewässer- und Umweltschutz "BAGU 2024" vom 11. - 18. September 2024 teil. Schwerpunkt der diesjährigen Aktionswoche war die Überwachung von Umwelt-, Abfall- und Gefahrgutvorschriften in der See- und ...

mehr