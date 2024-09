Polizei Duisburg

POL-DU: NRW/Duisburg: Bundesweite Aktionswoche Gewässer- und Umweltschutz (BAGU) 2024

Duisburg (ots)

Unter der Führung der Wasserschutzpolizei Bremen nahm die Wasserschutzpolizei NRW auch in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Aktionswoche Gewässer- und Umweltschutz "BAGU 2024" vom 11. - 18. September 2024 teil.

Schwerpunkt der diesjährigen Aktionswoche war die Überwachung von Umwelt-, Abfall- und Gefahrgutvorschriften in der See- und Binnenschifffahrt. In NRW fanden die Kontrollen hauptsächlich auf dem Rhein und dem Nord-West-Deutschen Kanalnetz und in den jeweiligen Häfen statt.

Insgesamt wurden 271 Schiffe kontrolliert, darunter auch elf Fahrgastkabinenschiffe und ein Tagesausflugsschiff. Ganze 237 durften ohne Beanstandungen weiterfahren. Bei den 34 anderen wurden Verstöße unter anderem gegen abfallrechtliche Vorschriften in der Binnenschifffahrt (CDNI), gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften und gegen allgemeine schifffahrtsrechtliche Vorschriften gefertigt.

In zwei Fällen musste wegen Verstößen gegen die Besatzungsvorschriften die Weiterfahrt untersagt werden.

Bei einigen Kontrolle wurde die Wasserschutzpolizei vom Landesamt für Natur- Umwelt und Verbraucherschutz NRW unterstützt. Dieses kümmert sich primär um die Überprüfung der Einhaltung der Grenzwerte der vorhandenen Bordkläranlagen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell