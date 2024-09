Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: In Verkehrskontrolle geraten - Wiederholungstäter

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (18. September, 16 Uhr) stoppten Verkehrspolizisten im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle einen Mercedes an der Wanheimer Straße. Dieser hatte zuvor mehrere rote Ampeln überfahren. Als die Beamten den 22-Jährigen nach seinem Führerschein fragten, konnte er keinen vorweisen. Ein Beamter erkannte den Mann wieder - er war vor drei Monaten bereits schon einmal in eine Kontrolle geraten.

Damals fuhr er mit über 115 km/h in einem Lamborghini durch Duissern. Sowohl der Wagen als auch sein Führerschein wurden damals sichergestellt. Dies hinderte den 22-jährigen Wiederholungstäter offenbar nicht daran, sich erneut hinters Steuer zu setzen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine weitere Strafanzeige an.

