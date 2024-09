Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Schmuck-Trick - 91-Jähriger bestohlen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am frühen Dienstagabend (17. September, 17:30 Uhr) einen 91-Jährigen auf der Neuen Marktstraße bestohlen. Das Duo stieg aus einem grauen Mercedes und fragte den Senior nach seinem Alter. Dann gaukelten sie ihm vor, dass ein Bekannter in Dubai am heutigen Tag 90 Jahre alt geworden sei und sie ihm deswegen Schmuck schenken möchten. Der 91-Jährige wollte dies nicht, dennoch legten ihm die Täter eine Halskette um und steckten ihm zwei Ringe an. Dabei lenkten sie ihn ab und zeigten ihm eine Karte aus Dubai. Das Duo fuhr daraufhin in Richtung Düsseldorfer Straße. Zu Hause bemerkte der Senior dann, dass seine goldene Halskette samt Anhänger fehlte. Darauf ist ein kleiner Diamant und das Geburtsdatum des Mannes eingraviert.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Duo machen können. Der 91-Jährige kann die Männer wie folgt beschreiben: etwa 40 Jahre alt, bekleidet mit weißen T-Shirts, dunkle/schwarze Haare, korpulente Statur. Hinweise zu den Männern und dem grauen Mercedes nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell