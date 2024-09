POL-DU: Beeck: Auseinandersetzung eskaliert - Polizei ermittelt

Duisburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. September) wurden in der Fausstraße mehrere Hennen und ein Hahn aus einem umzäunten Garten gestohlen. Dabei wurden zwei Hühner noch vor Ort geköpft und die Kadaver zurückgelassen. Von den restlichen Hühnern fehlt bisher jede Spur. Die Besitzerin berichtete den Beamten, dass die Tiere am Abend zuvor ...

mehr