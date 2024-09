Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Mehrere Hühner aus Garten gestohlen und geköpft - Zeugensuche

Duisburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. September) wurden in der Fausstraße mehrere Hennen und ein Hahn aus einem umzäunten Garten gestohlen. Dabei wurden zwei Hühner noch vor Ort geköpft und die Kadaver zurückgelassen. Von den restlichen Hühnern fehlt bisher jede Spur. Die Besitzerin berichtete den Beamten, dass die Tiere am Abend zuvor noch vollständig in ihrem Stall gewesen seien. Als sie am nächsten Morgen nachschaute, fand sie die schreckliche Szenerie vor. Die Federn der Tiere waren teilweise bis zu den anliegenden Garagen verteilt.

Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder zum Verbleib der entwendeten Tiere machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell