POL-DU: Stadtgebiet: Förster und Bezirkspolizisten gemeinsam auf Streife

Duisburg (ots) - Ein Maskierter hat am Donnerstagmittag (12. September, gegen 11:40 Uhr) eine Lotto-Annahmestelle an der Gneisenaustraße überfallen. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Geld. Mit seiner Beute flüchtete der Mann in Richtung Heinestraße - möglicherweise mit einem Fahrrad. ...

