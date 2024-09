Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Mann im roten Pullover überfällt Lotto-Annahmestelle - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Maskierter hat am Donnerstagmittag (12. September, gegen 11:40 Uhr) eine Lotto-Annahmestelle an der Gneisenaustraße überfallen. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Geld. Mit seiner Beute flüchtete der Mann in Richtung Heinestraße - möglicherweise mit einem Fahrrad.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Räuber machen können: Er wird auf 1,65 bis 1,70 Meter geschätzt, hat eine schlanke Statur und trug zum Tatzeitpunkt einen roten Kapuzenpullover und eine kurze, beige Hose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

