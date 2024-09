POL-DU: Folgemeldung: 16-jährige Münsteranerin wohlbehalten aufgefunden

Duisburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Mittwoch (11. September, ab 6 Uhr) durchsuchten Polizeikräfte zwei Wohnobjekte in der Dinslakener Innenstadt und zwei Gewerbeobjekte in Duisburg-Marxloh. Bei den Durchsuchungen kamen auch Spezialeinheiten zum Einsatz. Wir berichteten: ...

mehr