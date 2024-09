Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Folgemeldung: Nach Großbrand auf Firmengelände - Brandursache ermittelt

Duisburg (ots)

Nach dem Großbrand auf einem Firmengelände an der Buschstraße am Dienstagnachmittag (10. September) hatten Ermittler des Kriminalkommissariats 11 die Ermittlungen aufgenommen.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5862550

Brandermittler der Duisburger Kriminalpolizei und ein von der Staatsanwaltschaft Duisburg beauftragter Brandsachverständiger suchten seit Donnerstag (12. September) nach der Ursache des Feuers und wurden heute fündig:

Nach Auswertung der Spuren am Brandort konnte letztendlich ein technischer Defekt an einer Anlage in der betroffenen Werkshalle als Brandursache festgestellt werden. Von hier aus breitete sich das Feuer über die Halle aus und verursachte erheblichen Sachschaden.

