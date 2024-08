Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag zwischen 14.35 Uhr und 14.55 Uhr trieb ein Krimineller sein Unwesen in Georgsmarienhütte. Der Unbekannte betrat einen Drogeriemarkt in der Straße "Am Rathaus" und steckte hier mehrere Drogerieprodukte unter seine Kleidung und passierte ohne zu bezahlen den Kassenbereich. Dies wurde durch eine aufmerksame Ladendetektivin beobachtet, welche den Dieb im Eingangsbereich des Marktes, außerhalb des Geschäfts, ansprach. Daraufhin schubste der Unbekannte die Detektivin zur Seite und versuchte zu Fuß zu flüchten. Der 53-Jährigen gelang es noch einen Arm des Täters zu ergreifen und es kam zu einer Rangelei. Anschließend gelang es dem Dieb über den angrenzenden Parkplatz, in Richtung der Klöcknerstraße zu flüchten. Die Ladendetektivin wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Unverzüglich leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein. Die Suche nach dem Flüchtigen verlief bislang jedoch negativ.

Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- ca. 35 Jahre alt

- Dunkle, kurze Haare

- 3-Tage-Bart

- Weißes T-Shirt

- Schwarze Weste Helle

- Kurze Hose

- Weiße Sportschuhe mit schwarzen Linien

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder zu einem möglichen Fahrzeug, in das der Täter zugestiegen ist machen können, sich telefonisch unter 05401-83160 zu melden.

