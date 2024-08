Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fake Bombendrohung sorgte für Polizeieinsatz an zwei Osnabrücker Schulen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei von der IGS Eversburg und der Gesamtschule Schinkel mitgeteilt, dass dort eine Bombendrohung per E- Mail eingegangen ist. Gleichgelagerte E- Mails erreichten bereits in der jüngsten Vergangenheit Schulen in Peine, Bremen und Sachsen- Anhalt.

Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes erfolgte eine Kontrolle der Schulen sowie eine Beurteilung des Inhaltes der Drohmails auf Ernsthaftigkeit. Im Ergebnis konnte diese wie bei den anderen Schulen außerhalb Osnabrücks verneint werden. Es wurden auch keine Auffälligkeiten am oder in den Schulgebäuden festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten (§126 Abs. 1 StGB) wurde eingeleitet. Der Schulbetrieb an der Gesamtschule Schinkel sowie an der IGS Eversburg verläuft wie gewohnt weiter. Der polizeiliche Einsatz ist beendet.

