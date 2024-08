Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Franziska D. weiterhin vermisst - Aktuelle Infos

Osnabrück (ots)

Seit einer Woche gilt die 15-jährige Franziska D. als vermisst. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5844150 Am vergangenen Donnerstag wurde die Jugendliche in einem Outlet-Center in Ochtrup in Begleitung eines ca. 20-jährigen Mannes von einer Videokamera aufgezeichnet. Aufgrund der Videoaufzeichnungen geht die Polizei aktuell nicht von einer Gefährdung für die 15-jährige Jugendliche aus. Dennoch ermittelt die Polizei weiterhin nach dem aktuellen Aufenthaltsort der 15-Jährigen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Hinweise. Diese können unter der folgenden Telefonnummer abgeben werden: 05401/83160

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell