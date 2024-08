Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Alkoholisierter Autofahrer griff Polizisten an

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend (22 Uhr) erhielt die Leitstelle einen Hinweis von einem Verkehrsteilnehmer. Dieser hatte auf der Mimmelager Straße einen Mercedes bemerkt, der stark in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später von zwei Polizeibeamten in der Nähe eines Buswendeplatzes an der Tulpenstraße gesichtet. Beim Erkennen des Streifenwagens versuchte der Fahrer zunächst mit dem Auto zu flüchten, entschloss sich dann jedoch, die Flucht zu Fuß fortzusetzen. Die Polizisten holten den 42-jährigen Mann schnell ein und stellten ihn. Daraufhin reagierte er sofort aggressiv, trat die Beamten mit seinen Schuhen und spuckte einem von ihnen mehrfach ins Gesicht. Um die weiteren Angriffe zu unterbinden, nahmen die Beamten den BMW-Fahrer fest und legten ihm Handschellen an. Dabei biss er einen Polizisten in den Finger. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 2,2 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Auf einer Dienststelle wurde dem 42-Jährigen aus Menslage eine Blutprobe entnommen. Die beiden Beamten blieben weiterhin dienstfähig und erlitten glücklicherweise keine Verletzungen.

