Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfallflucht in Hinterhof - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.10.2023 in der Zeit zwischen 08:40 Uhr bis 11:40 Uhr ereignete sich in einem Hinterhof in Wehr in der Straße Bahnhofplatz ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Eine 34-jährige Autofahrerin parkte ihren Ford auf einem Parkplatz in einem Hinterhof. Dort befinden sich unter anderem Parkplätze einer Pizzeria sowie einer Physio-Therapie-Praxis. Nach bisherigem Kenntnisstand stieß ein noch unbekannter Autofahrer beim Rangieren gegen den Ford und beschädigte das Fahrzeug erheblich. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden am Auto der 34-Jährigen wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Wehr (07762 8078-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten oder beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell