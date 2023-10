POL-FR: St. Blasien: Sportwagen kommt von der Fahrbahn ab, Fahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Freitag, 06.10.23 ereignete sich gegen 21:40 Uhr auf der L151 bei Todtmoos ein Verkehrsunfall mit zwei Autos. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 60-jähriger Autofahrer die L151 von Wehr in Richtung Todtmoos. An der Einmündung in die Murgtalstraße bog er nach links ab, obwohl ihm eine 30-jährige Autofahrerin entgegenkam. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei die 30-Jährige leicht verletzt wurde. ...

mehr