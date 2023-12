Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen Voisweg, 23:40 Uhr 30.12.2023 Küchenbrand

Ratingen (ots)

Am späten Abend des vorletzten Tags im Jahr 2023 wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Unmittelbarer Nähe der Hauptfeuer und Rettungswache am Voisweg durch die Kreisleitstelle Mettmann alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren die Flammen in der Küche im Erdgeschoss durch das Fenster sichtbar. Die Bewohner des Hauses hatten alle das Haus verlassen wodurch keine Personen verletzt wurden. Der sofort eingeleitete Löschangriff mit einem Wasserstrahlrohr durch einen Trupp unter Atemschutz brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Dennoch ist im Küchenbereich ein größerer Schaden entstanden. Durch die offene Bauweise konnte sich der Brandrauch im gesamten Erdgeschoss und Dachgeschoss ausbreiten, hierdurch ist das Haus allerdings nicht mehr bewohnbar. Durch die Feuerwehr wurde Lüftungsmaßnahmen im gesamten Haus durchgeführt. Die Bewohner konnten alle bei bekannten unterkommen. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache eingeleitet. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Ratingen die freiwillige Feuerwehr Ratingen Mitte, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus. (R. Schneiders)

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen