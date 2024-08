Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei- und Rettungseinsatz

Altenburg (ots)

Altenburg: Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land und Rettungskräfte kamen am 15.08.2024 gegen 17:30 Uhr in der Thümmelstraße zum Einsatz. Eine 42-jährige Frau hatte zuvor in ihrer Wohnung herumgeschrien, die Fensterscheibe der Wohnung zerstört und einen Hammer auf das Fahrzeug eines Lieferdienstes geworfen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten leistete die aggressive Frau Widerstand und musste fixiert werden. Die Beschuldigte wurde in der Folge durch einen Arzt in die Psychiatrie eingewiesen. (CS)

