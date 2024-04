Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw-Fahrer versucht bei Kontrolle zu flüchten

Hennef (ots)

Am Montagmittag (29. April) versuchte ein 21-jähriger Rheinland-Pfälzer sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Gegen 12:30 Uhr meldete ein Zeuge der Einsatzleitstelle, dass der 21-Jährige mit seinem Fiat riskant überhole und über die Bundesstraße 8 (B8) in Richtung Hennef fahre. In Höhe des Ortsteils Uckerath trafen die eingesetzten Polizisten den Fiat-Fahrer an und kontrollierten ihn. Nachdem der junge Mann seinen Führerschein und Fahrzeugschein ausgehändigt hatte, startete er seinen Motor und flüchtete in Richtung Hennef-Zentrum. Beim Einscheren auf die B8 kam es zu einem Kontakt mit einer VW-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung Hennef-Zentrum unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision beschädigt.

Davon unbeeindruckt, setzte der junge Mann aus Norken seine Fahrt fort. Er bog von der B8 auf die Lichtenbergstraße ab, wo die Beamten ihn zunächst aus den Augen verloren. Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer. Er gab an, dass er vor der rotlichtzeigenden Ampel an der Frankfurter Straße / An der Brölbahn gestanden habe. Nachdem die Ampel auf Grünlicht umgeschlagen war, habe er seine Fahrt Richtung An der Brölbahn fortsetzen wollen. Dabei sei ihm der Fiat-Fahrer über die Frankfurter Straße entgegengekommen. Der 21-Jährige habe dabei die für ihn rotlichtzeigende Ampel missachtet. Im Anschluss kam es zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge. Sowohl der Audi, als auch der Fiat wurden dabei beschädigt. Auch hier setzte der Norkener seine Fahrt nach dem Verkehrsunfall fort.

Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnte der 21-Jährige kurz danach auf der Frankfurter Straße im Zentrum Hennefs durch mehrere Streifenwagen festgesetzt und widerstandslos gestellt werden.

Nun stellte sich auch der mutmaßliche Grund für die Flucht heraus. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf einen Wirkstoff. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht in zwei Fällen, Fahrens unter Drogeneinfluss und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 21-Jährigen ein. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell