POL-SU: Pedelecfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Much (ots) - In der Nacht von Samstag (27. April) auf Sonntag (28. April) wurde in Much eine grüne Kawasaki vom Typ ZX-6R gestohlen. Der Besitzer hatte die mit einer elektronischen Wegfahrsperre ausgestattete Maschine am Abend gegen 21.00 Uhr auf dem Anwohnerparkplatz des Mehrfamilienhauses an der Zanderstraße abgestellt. Am Morgen war das Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen SU-DD 91 spurlos verschwunden. Die ...

