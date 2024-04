Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnwagen aufgebrochen und Campingtoilette entwendet

Siegburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (22. April), 10:00 Uhr, und Mittwoch (24. April), 12:30 Uhr, wurden zwei Wohnwagen an der Straße "Siegdamm" in Siegburg aufgebrochen. Unbekannte hebelten die Türen zum Inneren der Wohnwagen auf und entwendeten aus einem der beiden eine Campingtoilette in einem dreistelligen Wert. Aus dem anderen Wohnwagen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Wer etwas Verdächtiges im Bereich des Siegdamms wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell