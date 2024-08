Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzten Personen

Altenburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 14.08.2024 gegen 10:05 Uhr auf der Bundesstraße 7 zwischen den Ortschaften Burkersdorf und Untschen. Eine 82-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw vom Typ Audi befuhr die Bundesstraße in Richtung Ronneburg und kam aus bisher ungeklärter Ursache kurz nach dem Ortsausgang Burkersdorf in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie seitlich mit dem Anhänger eines Isuzu Transporters und schleuderte anschließend gegen einen weiteren Transporter vom Typ Iveco. Bei dem Unfall wurde sowohl die Unfallverursacherin als auch zwei Insassen im Transporter Iveco verletzt und mussten in ein Klinikum gebracht werden. Auch eine im Anhänger transportierte Kuh erlitt infolge des Unfallgeschehens erhebliche Verletzungen und wurde nach Begutachtung durch das Veterinäramt einer Notschlachtung zugeführt. Die Bundesstraße 7 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Der Unfallschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf einen fünfstelligen Eurobetrag beziffert.

