LPI-G: Busfahrerin geschlagen - Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Linda b. Weida: Unbekannte Täter trieben in Linda b. Weida ihr Unwesen. So stahlen sie im Tatzeitraum vom 12.08.2024 - 13.08.2024 ein am Bauzaun angebrachtes Wahlplakat und entkamen samt Beute unerkannt. Das Plakat selbst war am Abzweig Richtung Rückersdorf aufgestellt. Die Greizer Polizei ermittelt nun dazu (Bezugsnummer 0209254/2024) und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Tel. PI Greiz: 03661 / 6210. (KR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr