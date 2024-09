Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Transporter in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (16. September, gegen 22:40 Uhr) einen Kastenwagen, der auf einem Parkplatz am Borgschenweg abgestellt war, in Brand gesetzt. Aufmerksame Zeugen (39, 44) bemerkten die Flammen und wählten den Notruf.

Der Transporter wurde durch das Feuer komplett zerstört. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde auch ein Brandsachverständiger eingesetzt.

Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell