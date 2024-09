Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort/Mittelmeiderich: Auf den Spuren von Horst Schimanski - Das jüngste Bezirksdienst-Duo legt los

Duisburg (ots)

Neue Bezirkspolizisten für den Duisburger Norden. Seit September ist das Team komplett: Julian Korf (32) und Christian Brick (36) sind die neuen Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger in Ruhrort und Mittelmeiderich.

Auf den Spuren von Kult-Kommissar Hort Schimanski ist der 36-jährige Christian Brick seit etwa drei Wochen in Ruhrort auf (Fuß-)Streife oder auch mit dem Rad unterwegs - und hat dabei stets ein offenes Ohr für die Menschen aus seinem Stadtteil. Irgendwo zwischen verwinkelten Straßen, der Horst-Schimanski-Gasse und der Mühlenweide gibt es Antworten auf die Fragen: Was bewegt die Ruhrorterinnen und Ruhrorter? Was liegt ihnen auf der Seele? Der Polizeikommissar freut sich besonders auf die Gespräche mit den Menschen, für den sonst als Streifenpolizist nicht immer die Zeit bleibt.

Nah am Menschen sein - das hat auch Polizeioberkommissar Julian Korf bewogen, sich auf die Stelle als sogenannter "Dorfsheriff" zu bewerben. Der 32-Jährige ist seit jüngster Zeit für den Stadtteil Mittelmeiderich zuständig und nutzt seine Anfangszeit, um sich bei den Bürgerinnen und Bürgern und den Schulen und Kindergärten bekannt zu machen. In seinem großen Bezirk bekommt er Unterstützung von Christian Brick. Dann wird auch mal das Fahrrad durch den Streifenwagen ersetzt.

Die beiden treten in die Fußstapfen von Holger Hattwig und Klaus Beunink und sind bereits ein eingespieltes Team: Sie waren zuvor gemeinsam im Wach- und Wechseldienst im Einsatz. Jetzt sind die beiden das jüngste Bezirksdienst-Duo der Polizei Duisburg.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell