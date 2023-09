Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach versuchtem Diebstahl in der Lookenstraße gesucht

Lingen (ots)

Am 20. September gegen 2.50 Uhr bemerkte ein Bewohner in der Lookenstraße einen lauten Knall. Beim Blick aus dem Fenster entdeckte er die beschädigte Fensterscheibe eines dortigen Juweliers und eine dunkel gekleidete Person, die die Örtlichkeit verließ. Dabei handelte es sich um einen etwa 190 große und mit einer dunklen Jogginghose sowie dunkles Kapuzensweatshirt bekleideten Mann. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

