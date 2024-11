Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Einbruch in Tankstelle.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen (11.11.2024) gegen 1.50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Einbruch in der Westfalen-Tankstelle in der Augustdorfer Straße in Pivitsheide und rief die Polizei. Unbekannte Einbrecher verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle und durchwühlten diesen auf der Suche nach Diebesgut. Sie flüchteten nach ersten Erkenntnissen mit ihrer Beute in einem weißen VW Golf ohne Kennzeichen in Richtung Augustdorf. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Nach Zeugenangaben soll es sich um drei männliche Personen gehandelt haben, die alle etwa 1,80 m groß gewesen sein sollen, dunkel gekleidet waren und Sturmhauben trugen. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell