POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter besprühten in der Zeit vom 16.01.2024 (16.30 Uhr) bis 17.01.2024 (06.15 Uhr) die Außenwände einer Sendener Schultoilette (Niesweg) mit schwarzer Farbe und hinterließen Graffiti. Eine Sprühdose wurde am Tatort aufgefunden und sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: ...

