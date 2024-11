Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Sachbeschädigung durch Feuer an Müllcontainern.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09./10.11.2024) gegen Mitternacht zündeten unbekannte Täter zwei Müllcontainer in der Sprottauer Straße, nahe der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, an. Ein Container wurde vollständig zerstört, der andere zur Hälfte durch das Feuer geschmolzen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell