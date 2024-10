Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwerverkehrskontrolle auf der Autobahn 8

Nünschweiler (Südwestpfalz) (ots)

Mit Unterstützung des Zolls, des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM), sowie von Kräften des Landespolizeipräsidiums Saarland und der Polizeidirektionen Kaiserslautern und Pirmasens führte der Schwerverkehrskontrolltrupp der Autobahnpolizei am Dienstag auf dem Parkplatz Kornberg auf der A 8 eine Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durch. In zwei Fällen musste Lastwagenfahrern die Weiterfahrt untersagt werden. Einmal aufgrund von mangelhafter Ladungssicherung. Hier musste der Lkw vor Ort umgeladen werden. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte bei einem Gefahrguttransporter eine mangelhafte Bereifung fest. Auch hier mussten an Ort und Stelle die Reifen gewechselt werden, bevor der Lkw weiterfahren durfte. Neben vier Verstößen gegen die Sozialvorschriften wurden drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstellt, überwiegend wegen technischer Mängel am Fahrzeug. Die Mitarbeiter des BALM ahndeten mehrere Verstöße gegen die geltenden Sozialvorschriften, wie Lenk- und Ruhezeiten, und das Fehlen von Kontrollblättern. Durch den Zoll konnte bei einem LKW-Fahrer die nicht gezahlte Kfz-Steuer nacherhoben werden. |elz

