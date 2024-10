POL-PPWP: Ermittlungen wegen Körperverletzung

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf einem Betriebsgelände in der Donnersbergstraße brannte am Dienstagmorgen (01.10.2024) ein Verteilerkasten. Er stand in einer leerstehenden Fabrikhalle. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch den Brand entstand Sachschaden in mindestens vierstelliger Höhe. Die Polizei schließt eine Brandlegung nicht aus und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge rund um das Gelände aufgefallen? Wer hat Verdächtiges ...

mehr