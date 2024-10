Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei überwacht Schulwege

Kaiserslautern (ots)

Sind alle Fahrzeuginsassen angeschnallt? Ist für jedes Kind ein geeigneter Sitz vorhanden? Halten sich die Autofahrer an das Handyverbot hinterm Steuer? Die Polizei überwachte am Montag die Schulwege rund um die Grundschule auf dem Bännjerrück. Erfreulich: Die Einsatzkräfte hatten keine Regelverstöße zu beanstanden. Die Polizei kündigte an, die Schulwegkontrollen im Stadtgebiet fortzuführen. |erf

