POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Unter Alkoholeinfluss am Steuer und kein Führerschein - Porsche-Fahrerin beim Abbiegen in den Gegenverkehr gefahren.

Auf der Hauptstraße kam es in Höhe der Einmündung zum Nienheider Weg am frühen Mittwochmorgen (13.11.2024) gegen 3 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger aus Detmold war samt zwei Insassen mit seinem Renault Kangoo auf der Hauptstraße in Richtung Lage unterwegs, als auf Höhe des Nienheider Weges eine Porsche Cayenne-Fahrerin unvermittelt aus diesem auf die Hauptstraße in Richtung Bad Salzuflen abbog. Die 45-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Renault zusammen. Dabei wurden alle vier am Unfall beteiligten Personen verletzt: Der 33-Jährige sowie seine 42-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen, während die Porsche-Fahrerin und ein 50-jähriger Insasse des Renault leichte Verletzungen davontrugen. Die 45-Jährige wollte anschließend zu Fuß von der Unfallstelle flüchten, konnte jedoch von einem aufmerksamen Zeugen daran gehindert werden. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahrgenommen werden. Sie war nicht in der Lage einen Alkoholvortest durchzuführen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus besaß sie keine gültige Fahrerlaubnis. Die drei verletzten Insassen des Renault wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht, die Unfallverursacherin lehnte einen Transport ins Krankenhaus ab und wurde vor Ort behandelt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 35.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

