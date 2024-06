Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Verdächtiger kontrolliert

Gernsbach (ots)

Nach dem Diebstahl eines E-Bikes in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hepplerstraße haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau in der Casimir-Katz-Straße eine verdächtige Person kontrolliert. Kurz vor 2 Uhr ging den Ermittlern ein 19-Jähriger ins Netz, welcher neben einem E-Scooter weitere Gegenstände mit sich führte, deren Herkunft er nicht plausibel darlegen konnte. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass es sich möglicherweise um Diebesgut aus vorangegangenen Taten handeln könnte. Daher haben sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob der Heranwachsende auch mit dem Diebstahl des E-Bikes in Verbindung steht, wird geprüft.

