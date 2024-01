Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unbekannter Täter begeht mehrere Straftaten in der Theodorstraße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

In der Nacht vom 11.01.2023 auf den 12.01.2023 kam es in der Theodorstraße in 66386 St. Ingbert zu mehreren Straftaten. Ein bislang unbekannter Täter öffnet hierbei eine verschlossene Garage, welche an einem Wohnhaus angrenzt und entwendet im Anschluss drei Fahrräder. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 EUR. Zudem kommt es in der Theodorstraße zu zwei weiteren Straftaten. In der gleichen Nacht werden zwei unverschlossene PKW durch den bislang unbekannten Täter durchwühlt. Der Täter konnte in beiden Fällen kein Diebesgut auffinden. Zu einem Sachschaden ist es demnach nicht gekommen. Alle Taten fanden in unmittelbarer räumlicher Nähe statt. Es wird derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Die Polizei St. Ingbert weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verschlusssituation der eigenen Fahrzeuge nach Verlassen überprüft werden soll.

Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell