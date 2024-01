Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz "Dudoplatz" gesucht

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am Freitag, den 05.01.2024, ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz (Dudoplatz) in der Theodor-Storm-Straße in 66125 Saarbrücken-Dudweiler. Eine bislang unbekannte Person kollidierte hierbei mit einem unbekannten Fahrzeug mit dem dort geparkten schwarzen Audi e-tron der Geschädigten. Der PKW wurde hierbei im Bereich des vorderen rechten Kotflügels beschädigt. Der /die Unfallverursacher / in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell